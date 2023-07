Maja Marinković uvećava zadnjicu: Za silikone daje 8.000 maraka

Maja Marinković riješila je da uveća zadnjicu, za šta će dati čak 4.000 eura.

- Maja već duže vrijeme planira da stavi implantate u zadnjicu. To je htjela i prošle godine, ali nije stigla zbog rijalitija, pa je riješila da se operiše ovog ljeta... Ona, inače, ne voli da trenira i da tako održava idealnu liniju, već joj je lakše da ode pod nož - kaže izvor za Telegraf.

- Maja je sa drugaricom otišla na kraći odmor. Čim se vrati, početkom avgusta, ići će na operaciju. Većinu zahvata je do sada uradila besplatno, odnosno na kompenzaciju, tako što je zauzvrat reklamirala kliniku ili doktora koji joj je nešto korigovao na licu i tijelu. Međutim, i kada je trebalo da iskešira i po nekoliko hiljada eura, bez problema je to činila! Za ovu operaciju je dobila veliki popust. Rekla mi je da će u gluteus da ugradi "okrugle silikonske implantate visokog profila". Na taj način će njen uzak struk još doći do izražaja, kao i grudi, u kojima inače ima 750 kubika silikona. Ništa drugo ne želi na svom tijelu da mijenja i rekla mi je da će se nakon ove operacije zaustaviti, ali sa njom se to nikad ne zna - tvrdi sagovornik.

Pozvala kolegicu

On otkriva da je Maja prije operacije pozvala Tamaru Đurić, koja je zbog silikona u zadnjici prije nekoliko godina jedva preživjela.

- Tamara je imala komplikacije i jedva je preživjela tu operaciju. Ona zna ko su najbolji stručnjaci u Srbiji za te stvari, a kod koga ne treba da se ide. Zato je Maja riješila da se operiše kod doktora kojeg joj je preporučila Tamara - završava priču izvor.

Maja je priču potvrdila

- Tačno je da stavljam silikone! Na odmoru sam sa drugaricom, pa kada se vratim, to ću da uradim. Na meni je sve savršeno odrađeno i ne krijem šta sam sve operisala. Čim povećam i podignem guzu, više ništa neću operisati - rekla je Marinković, a njen otac Radomir Taki Marinković je stava - neka radi šta želi.

- Protivim se toj operaciji, ali neka radi šta hoće! Uvijek sam je u svemu podržavao. Ako želi, može i mozak da operiše. Za mene je ona najljepša žena na svijetu i ponosan sam na svoje dijete. Smatram da joj ne treba ta operacija, ali ona će uvijek po svom uraditi... - kaže Taki za Informer.