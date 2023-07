Seka Aleksić iskreno o porodičnim odnosima: U kući je haos

Seka Aleksić ljeto provodi malo radno, malo paradno, a kako kaže njenim sinovima Jovanu i Jakovu i dalje nije sve najjasnije kada vide da se mnogi nepoznati ljudi slikaju s njihovom mamom.

- Oni su vidjeli mene par puta, gledaju, veoma često. Imaju tu neku kontrolu, žele da ja okrenem kameru na telefonu da oni vide gdje sam. Stariji sin je već svjestan, on sve zna, zna on ko je mama. Čudno se ponašaju kad se ja fotografišem sa ljudima, nekako to ne mogu da razumiju - rekla je Seka.

Pjevačica ističe da joj u kući vlada haos, jer ona u posljednje vrijeme nikada nije tamo.

- Svaki dan sam u drugom gradu, u kući je haos - priznala je, prenosi Kurir.