Kristijan Amanpur na crvenom tepihu 29. Sarajevo Film Festivala: Ponosna sam što sam tu

Legendarna novinarka, te veliki prijatelj Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Kristijan Amanpur (Christiane Amanpour) stigla je na 29. Sarajevo Film Festival, te večeras prošetala crvenim tepihom.

Amanpur, kao mlada reporterka, tokom rata u Bosni i Hercegovini, prenijela je u svijet stradanja nevinih civila. Ona je učestvovala u filmu "Kiss the future" koji će otvoriti ovogodišnji, 29. Sarajevo Film Festival.

Ovaj dokumentarac čiji su producenti, između ostalih i Matt Damon i Ben Affleck, govori o sarajevskom otporu tokom opsade grada 1990-ih prati gradsku alternativnu scenu, koja je koristila muziku i umjetnost kako bi izazvala promjene i privukla svjetsku pažnju.

Crvenim tepihom je prodefilovao i Bil Karter (Bill Carter), također veliki prijatelj naše zemlje, inače jedan od scenarista filma „Poljubite budućnost“ (Kiss the future).

- Prvi put da sma ovdje od rata. Ponosna sam što sam tu. Bit će vrlo emocionalno večeras, Sarajevo je u mom srcu. Ovo je sjajan grad u svakom pogledu. Privilegirana sam što je bio dio mog života pa se mogu vratiti. Emotivno je, jako je emotivno i ne znam hoćete li to vidjeti u filmu, ali kad pogledate film, znate, to je djelić života. To nije cjelina, to je dio života za koji zapravo nisam ni znala kada sam bila ovdje tokom cijelog rata i izvještavala o tome. Dakle, bosanski narod je bio najvažniji narod u pružanju otpora i pokazivanju svijetu što znači pružati otpor - poručila je Amanpur s crvenog tepiha.