Slađana Petrušić osuđena na 6 mjeseci zatvora: Pretukla srbijansku rediteljicu i nije se pokajala

Sudac je pokušavao održati red tokom sudskog procesa, no nije mu to bilo lako s obzirom na to da su njih dvije konstantno ometale suđenje i upadale mu u riječ.

Voditeljica je sucu odbila odgovoriti posjeduje li imovinu u Hrvatskoj, a na pitanje ima li njena majka mjesečna primanja, odgovorila je: "Povremeno ima ljubavnike, tako se snalazi", prenosi "Story".

Nakon kratke pauze, sudija je izrekao presudu.

- Slađana Petrušić osuđuje se na šest mjeseci zatvora. Niste izrazili kajanje, ne shvaćate težinu učinjenog djela i zbog toga dobivate ovakvu kaznu. Nadam se da ćete, dok budete izdržavali kaznu, shvatiti svoju grešku - rekao je sudija.

Po izricanju presude, Jelena je rekla da nije zadovoljna jer smatra da je šest mjeseci zatvora malo, dok je Petrušić izjavila da joj je bilo zabavno na suđenju i da će uložiti žalbu.