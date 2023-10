Goca više ne može da izdrži pritisak: Čovjek koji je kriv za Šabanovu smrt se opet izvukao

Prošlo je skoro dvije godine kako je Gordana Goca Šaulić s djecom prisustvovala suđenju i izricanju konačne presude Turčinu Alsinu Leventu u Njemačkoj, a sada opet prolazi kroz istu agoniju.

Kako navode njemački mediji, okrivljeni se žalio i tražio reviziju presude koja je sada odbijena i on će morati još neko vrijeme da provede u zatvoru, ali će njegov advokat opet da se žali na presudu i da pokuša da ga izvuče iz zatvora.

– Svaki put kada dobiju neku informaciju od suda za Šauliće je to veliki stres. Za Gocu pogotovo je to sve mnogo bolno i mučno. Jednostavno, ona želi da se sve to završi i da je ostave na miru da boluje u svom bolu. Pokušala je sve, tražila je strožu kaznu, ali je odbijena već dva puta i zato je digla ruke od tog suda u Njemačkoj - objasnio je izvor blizak Šaulićima i nastavio:

– Uzela je najbolje advokate, putovala je čak u Gitersloh u Njemačku tamo na suđenje, podnijela je dvije žalbe, ali ništa nisu usvojili. Jednostavno shvatila je i sama da stranci u tuđoj zemlji ne mogu ništa da dobiju i istjeraju, pa je odlučila da pusti da sve ide svojim tokom. Jednostavno ne može više. Želi da živi sa svojom djecom i unučićima, jer joj stres samo donosi probleme i zdravstvene i privatne.