Dino Merlin ne krije emocije: Postao sam dedo, to je ljubav bezuvjetna

Kao i uvijek, Dino je priredio pravi muzički šou, a nije ni skrivao emocije, te je tokom koncerta otkrio i nešto najvažnije što mu se dogodilo u životu, ko mu je najvažnija osoba:

– Najvažnije što mi se dogodilo jeste da sam postao dedo, dedo Dino. I sada je taj mali moja velika radost, to je ljubav bezuvjetna. Ko ima unuke, to zna, ko nema, to će vidjeti. Nema tu ako, nema kondicionala, to je bezuvjetna ljubav. I ne znam iz kojeg razloga, moj unuk najviše voli pjesmu "Sve je laž" – rekao je Dino, a onda je publici u Istanbulu otpjevao tu pjesmu, zatim su se nizali i svi drugi hitovi ovog umjetnika.

Iako Dino ne govori puno o svom privatnom životu, ovo je bila posebna prilika da spomene detalj iz života, ono što na osnovu pisanja medija znamo jeste da je Dino prije tri godine dobio unuka koji se zove Nezir.

U publici u Istanbulu bili su i Dinini prijatelji, saradnici, među kojima i Burhan Šaban sa svojom porodicom.