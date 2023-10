Britni Spirs otkrila da je pobacila tokom veze s Timberlejkom: "Nije želio biti otac"

Britni Spirs (Britney Spears) je u svojim nadolazećim memoarima "The Woman in Me" otkrila da je tokom veze s Džastinom Timberlejkom (Justin Timberlake) ostala trudna, ali je pobacila, piše magazin "People".

- Jako sam ga voljela. Očekivala sam da ćemo jednog dana osnovati porodicu, ali Džastin nije bio sretan zbog moje trudnoće. Rekao je da nismo spremni za dijete, da smo premladi - napisala je pjevačica.

Također je napisala:

- Sigurna sam da će me ljudi mrziti zbog ovoga, ali pristala sam na to. Ne znam je li odluka bila ispravna. Da je odluka bila samo moja, nikad to ne bih učinila. No Džastin je bio siguran da ne želi biti otac - dodala je.



Timberlejk i Spirs bili su u vezi oko tri godine prije nego što su se naglo razišli 2002.