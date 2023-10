Opra Vinfri progovorila o trenutku koji joj je promijenio život

Sama Oprah Winfrey se zahvalila cijeloj ekipi, a potom je podijelila ličnu sreću i zahvalnost što je prije gotovo 40 godina bila u filmu.

- Ne mogu vam ni opisati što sve to znači za mene - za osobu koja u životu nije željela ništa više nego glumiti u 'Boji purpura'. Bog me naučio predati se, i to je za mene bila velika lekcija. Nudili su mi samo 35 tisuća dolara za moju ulogu u filmu, a to je na kraju postalo najbolje 35 tisuća dolara koje sam ikada zaradila. To iskustvo je sve promijenilo i naučio me puno toga. Osjećam da je to Bog koji se kreće kroz moj život, bila je jasna Oprah Winfrey, koja je potom objasnila kako je za nju rad na ovom mjuziklu i povratak prošlosti za nju imalo osobno značenje.