Bajaga za „Dnevni avaz“: Nikada se nisam ložio na to da budem najpoželjniji muškarac

- Nisam, nikako. Mislio sam da ako bude dvije ili tri godine, bit će super. Ali, eto sve se to razvuklo, pa ćemo tako iduće godine tim povodom napraviti 40 velikih koncerata po cijelom regionu, odnosno po svim većim gradovima bivše Juge. Kad je riječ o Beogradu, namjeravamo u avgustu da na Hipodromu upriličimo koncert, gdje niko nije svirao od 2004. godine, kada je sviralo „Bijelo dugme“. Mi i dan-danas sviramo pjesme sa svih naših albuma. Svaki naš koncert su pjesme iz svih naših 40 godina. Zaista se tada nisam nadao da će to tako da bude, ali još je sve super.

- Naredne godine bit će tačno četrdeset godina kako sviraju „Bajaga i instruktori“. Ja sam prije toga svirao u „Ribljoj čorbi“ šest godina, tako da će biti 46 godina moje profesionalne karijere. Mi smo jedan od rijetkih pop rok bendova koji je stvarno svirao, nastupao punih 40 godina. Čak i kada su najgore godine bile, bilo je barem deset koncerata, a kad su dobre godine, bivalo ih je osamdeset. Sve se to zove ljubav prema muzici. Stari dio benda je sa mnom svih tih 40 godina, mi smo i privatno prijatelji, to je jedna rodbinska atmosfera, iako nismo nikakvi rođaci. Obišli smo cijeli svijet, baš kao u našoj pjesmi „Od Aljaske do Australije“ – kaže Bajaga za „Dnevni avaz“.

- Sve je to ljubav prema muzici, a, iskreno govoreći, imamo i starije kolege. Mik Džeger (Mick Jagger) ima 80 godina, ali se još ne da. Ja sam dvadesetak godina mlađi od njega, a počeo sam da sviram sa 17 godina. Sve ovo vrijeme mi je veoma brzo prošlo. Ako me zdravlje posluži, ako bude sve kako treba, možda i ja u osamdesetoj godini života objavim novi album.

Dobri prijatelji

U vrijeme Vaše popularnosti i mladosti uz Zdravka Čolića ste bili najpoželjniji muškarac nekadašnje Jugoslavije?

- Nisam se pretjerano ložio na to, a imao sam iskustva i prije te popularnosti, tako da sam sa svim tim ženama dobro, fer i korektno izlazio na kraj. A kada govorimo o Čoli, za njega sam uradio mnogo pjesama i dobri smo prijatelji.

Od samog početka ste glavni vokalni solist u bendu. Jeste li razmišljali od nekim promjenama u tom smislu?

- Ja sam autorih svih pjesama, pišem tekstove, muziku i oduvijek sam mislio da je najbolje da ih ja i pjevam. Nisam razmišljao o tome da uvedem još jednog vokalnog solistu. Kada sam pravio bend, možda sam mislio prve dvije godine, eto kad nema nikog drugog da ja pjevam, savladavao sam tu tehniku, a iman i specifičan glas - bariton. Bariton nije čest glas i oduvijek me zaista dobro služio. Kako kažu u operi, soprani i tenori piju čajeve i gutaju jaja, a baritoni puše i imaju bolju boju glasa.

Dvije strane

U današnjem svijetu nekih novih i nakaradnih zvukova, postoji li, prema Vašem mišljenju, još pop rok scena?

- Mislim da postoji, ali to ti je isto kao s džez muzikom koja je pedesetih i šedesetih godina bila plesna muzika i na hiljade ljudi je dolazilo na nastupe big bendova. Sada se džez svira u malim prostorima, pa je tako sada i s pop rok muzikom. Svira se ona na cijelom području regiona, postoji još nekoliko starih bendova koji dobro stoje, a ovi ostali su više lokalnog karaktera. Nemam ništa protiv ove nove muzike, jer ni ja nisam slušao ono što je moj otac slušao. S druge strane, ja ih ne razumijem, podržavam, ali nisam u tom fazonu. Kada je sve postalo dostupno, zahvaljujući internetu, tada je počeo da se mijenja i svijet muzike.

Kako ste svih ovih četrdeset godina izlazili na kraj s medijima?

- Više sam se ja njih čuvao nego što su me oni štedjeli. Mislim da su u posljednjih deset godina većina medija postali katastrofa, ne štede nikoga, a internet je uradio svoje. Nekada je bilo tako, da na nastup dođe hiljadu ljudi, a samo dvojica imaju fotoaparat, a danas svi imaju telefone. Onaj ko je spojio kameru s telefonom učinio je pravo zlo. Jednom sam negdje vidio neku sliku sa starim telefonom i brojčanikom i žicom, a ispod je pisalo: “Dok je telefon bio vezan žicom, ljudi su bili slobodni“, a to je zaista tako. Popularnost ima dvije strane. Kako sam optimista, uvijek gledam onu bolju stranu.

Trudim se da ne poludim

Da li slobodno šetate gradom?

- Evo, nekidan, kada sam svoju mamu, ženu od 91 godinu, vodio da podigne penziju, neko me uslikao i to su objavili mediji u Srbiji. Ne znam stvarno šta je tu neobično. Ako je to što šetam s mamom, koja još u svojoj dubokoj starosti može da šeta, neka vijest, onda stvarno ne znam šta je hit vijest. Nervira me što je danas svako ko ima telefon paparazzo. Ali, takav je život javnih ličnosti, pa sam se svih ovih godina trudio da ne poludim i mislim da mi je uspjelo.

Nova ljubav

Vijest da se Bajaga i njegova supruga Emilija razvode poslije 33 godine braka odjeknula je 2022. u medijima širom regiona. Bajaga je nedavno uplovio u novu romansu. Nedavno je otkrio da nije sam, a onda je po prvi put i uhvaćen sa njegovom novom partnerkom.

Par je uslikan kako ulazi u njen stan, a sada se navodi da je Bajaga već neko vrijeme prodavao svoj stan, ali zbog cijene navodno mu nije išlo za rukom da ga proda.