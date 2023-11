Severina nakon suđenja: Suda se ne bojim, kao Rade Končar, pucajte u prsa

- Ukratko... Ova jedna mi se dirala u dijete tako što je naredila da mi se dijete psihički i fizički zlostavlja, za što imam dokaze koji stoje u mojoj kaznenoj prijavi, a koja i dalje stoji u nekoj ladici. Ali DORH-u to nije važno, već kome sam rekla "Krivonoga babo". A ova druga se sastajala sa Gzimom Redžepijem, koji mi je također radio ditetu o glavi u Poliklinici za djecu. Između ostalog, zbog njih dvije su mi oduzeli dijete na pravdi Boga, na 20 mjeseci. Nadam se da sam ovim svojim, kako oni to zovu, "nametljivim ponašanjem" postigla to da im više nikad ne padne na pamet da naude bilo kojoj majci ili bilo kojem djetetu. U protivnom, eto mene opet! Što biste vi napravili na mom mjestu? - poručila je na društvenim mrežama..

Prijave moje i prijave drugih žena koje su zavile u crno stoje u ladici po bespućima državnog odvjetništva

- I evo mene pred sudom umjesto da su one predmet istrage jer su radile nedozvoljene radnje s pozicija moći. Naime, i one su bile upletene u to da mi se uzme dijete na 20 mjeseci. Prijave moje i prijave drugih žena koje su zavile u crno stoje u ladici po bespućima državnog odvjetništva i to je problem ove države. Apsolutno se ne osjećam krivom i mislim da su na mom mjestu trebale biti te dvije gospođe od kojih sam jednu nazvala krivonoga baba, jer u Splitu stvarno imam raznih izraza, a po izjavama našeg predsjednika Milanovića, koji naziva ljude raznim imenima…. A drugu preblajhana plavuša, što je također nešto što spada u kolokvijalni govor. Suda se ne bojim, kao Rade Končar, pucajte u prsa - zaključila je Severina.