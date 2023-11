Bolest uzela maha: Brus Vilis više ne može da govori

Legendarni holivudski glumac Brus Vilis nedavno se penzionisao nakon što mu je dijagnosticirana afazija, poremećaj koji utiče na govor, razumijevanje, pamćenje i ostale kognitivne funkcije, a u mnogim slučajevima, kao i u ovom, može da dovede i do demencije.

Vilis, koji se sve rjeđe pojavljuje u javnosti, a u posljednje vrijeme od njega se ne odvaja tjelohranitelj jer često zaboravlja put do kuće.

Međutim, kako otkriva njegov blizak prijatelj, proslavljeni glumac više ne može uopšte da govori.

- Moj osjećaj je da prvi minut do tri, on zna ko sam. Nije potpuno verbalan. Nekada je bio strastven čitalac, nije želio da to bilo ko zna, a sada ne čita uopšte. Sve te jezičke vještine mu više nisu dostupne, a on je i dalje Brus. Kada ste s njim, znate da je on Brus i zahvalni ste što je tu, ali njegova radost i želja za životom su nestale - otkriva on, prenose američki mediji.