Snimila je s Merlinom duet: Sinoć se pojavila u Štark Areni, uživala na koncertu u loži

Otkrila je da joj je još od najranijeg doba san bio da sarađuje sa njim.

- Često se prisjećam mog djetinjstva, pa i tinejdžerskih dana, kad sam stalno slušala Merlinovu muziku i zamišljala kako li je to pjevati s njim. Kad god sam putovala iz Slovenije ka Crnoj Gori s mamom i sa sestrom, uvijek smo slušale njegove pjesme i pojačale do maksimuma. To baš pamtim kao jednu iskrenu želju odmalena. Tako da sam danas svjedok da sve u šta iskreno vjeruješ i želiš, uz veliki rad i posvećenost će se ostvariti, kad dođe vrijeme za to - ispričala je Senidah za „Avaz“ u jednom intervjuu.