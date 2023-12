Jelena napokon priznala: Vranješ je bio početak kraja s Duškom Tošićem

Jelena Karleuša je u iskrenoj ispovijesti priznala je da je sa nekadašnjim fudbalerom Duškom Tošićem u braku samo na papiru, te da je ona ta koja njega i dalje voli, ali da ljubav nije obostrana.

Pod istim krovom

- Mi smo u braku. Ja mislim da Duško mene ne voli, ali ja njega volim. Sigurna sam da me ne voli. U braku smo pro forme. Krenuli smo svojim putevima, iako živimo u istoj kući. Najviše smo zbog djece pod istim krovom. Atina i Nika zaslužuju da su pored mame i tate. Duško je otac moje djece i za njega bih dala život. Primila bih metak za njega - rekla je Jelena.

O Ognjenu Vranješu imenom i prezimenom nije htjela da priča. Međutim, iz njenog brutalno iskrenog odgovora apsolutno je jasno na koga misli i šta se tačno dogodilo.

- Hajde da jednom zauvijek skinemo tu stigmu. Nikad neću izgovoriti njegovo ime jer ne zaslužuje. Sve to je bila moja "onlajn greška" i skupo sam je platila. Nikada je nisam krila, čak ni od Duška. Mnogo me je koštalo nešto što nije bilo ni avanturica.

Jedan namjerni izlet da bih se osvetila Dušku koji se otrgao kontroli... Uhvatila sam se crnog đavola, koji je iskoristio Fejstajm gledanje, uslikao ekran i poslao svim medijima. Takvo nešto rade samo najgori bijednici. Iskoristiš nečije povjerenje i onda mu prijetiš i ucjenjuješ ga, a ucjena je bila da se razvedem od Duška. Nisam željela jer je on za mene bio sprdnja i glupost. Ono što je on uradio rade samo ološ i p*čke. Kad-tad karma će vratiti... - rekla je Jelena.

- Prošla sam najgoru moru svake žene. Bez obzira na to što sam na tim fotkama sama, Duško to nije mogao da prevaziđe. Da je bilo ko drugi bio na mom mjestu, to ne bi dobilo takve razmjere, ali ja sam Jelena Karleuša. Mislila sam da on nije ozbiljan, ali kada se sve to desilo, shvatila sam da je on jedan osvetnik i čovjek koji je spreman na sve. Ali on sada nije ni bitan. Bitno je kakvu sam ja glupost uradila.

Žao mi je što sam cijelu porodicu provukla kroz to. Bilo me je sramota da govorim o tome. Duško je prihvatio sve to, ali nije mogao da mi oprosti ono što je bilo u medijima. U međuvremenu je prošlo pet godina, među nama su pokidane niti, naše kćerke su porasle. Ja sam Dušku, inače, oprostila sve što je radio, ali on nije tip koji prašta.

Tu medijsku bruku u kojoj je predstavljen kao rogonja malo koji muškarac bi oprostio. Ja prihvatam krivicu u cijelosti. Da je mene Duško dovoljno volio, kao što sam ja njega, mogao bi da prevaziđe skandal - rekla je Jelena.

Kćerke, vjeruje, znaju za sve što je objavljivano u medijima, ali joj nikada ni riječi nisu rekle.

- Atina i Nika su vjerovatno dosta toga i krišom vidjele, ali nikada mi nisu ni riječ rekle. Mama ih je naučila da budu mudre. Uvijek sam im govorila da je bitno ono što osjećaju, a ne ono što drugi ljudi govore - istakla je.

Ljubav iz mladosti

Nakon mnogo godina Jelena je govorila o ljubavi iz mladosti, Zoranu Davidoviću Ćandi. On je ubijen dok su bili u vezi, a Jelena je otkrila da je ona ta koja je platila njegovu sahranu, zbog čega se njena majka Divna zadužila kod kamataša.

- Priča o njemu je mnogo naduvana. Pripadao je ekipi okupljenoj oko čuvenog Skoleta. Bio je mangup. Nije on bio nikakav kriminalac. Nikada nije bio u zatvoru, nije bio ni priveden. Godinama slušam priče da su u to vrijeme postojale sage "Arkan i Ceca" i "Karleuša i Ćanda".

Arkan je bio Arkan, a Ćanda je bio ništa! Bio je klinac s 27 godina kad je poginuo. Ja sam sa Zoranom bila sedam mjeseci. On je meni bio dečko, ne muž. Mi bismo sigurno nastavili da ga nisu ubili. Poginuo je u povratku sa sahrane Dugog Lainovića. Izrešetan je u sačekuši. Htjela sam i ja da idem s njim, ali moja majka nije dozvoljavala da budemo u kolima zajedno. I on sam mi je rekao: "Ne!" Nije me poveo.

Bio je to 23. mart 2000. S njim je bio najbolji drug, pica majstor iz kioska. Toliko o opasnim momcima... Zna se i ko ga je ubio. Svjedoci saradnici su rekli da je isti ubica koji je pucao na premijera Zvezdan Jovanović. Poslije sam saznala iz policije da je ekipa koja ga je jurila, "zemunski klan", iz nekog čudnog razloga čekala da ja ne budem u kolima. Pucali su na njih iz dva kalašnjikova - ispričala je Jelena.

- Posljednji put sam ga vidjela u komadima. Sišla sam u prostorije sudske medicine da bih donela stvari za sahranu. Jedina sam koja ga je identifikovala i jedina koja je od kompletne porodice sišla. Tako su im savjetovali. Morala sam da ga vidim još jednom. Ta slika će mi zauvijek ostati u mislima. Meci kalašnjikova su ogromni, a samo Zorana je pogodilo više od 30.

Ti meci otkidaju komade tijela, koje su patolozi povezali crnim koncem u jednu masu... Taj prizor sam vidjela na stolu. U tom momentu imala sam 20 godina - rekla je Jelena za Informerov podkast.

- Ja mi nisam bila čak ni ozbiljna djevojka. Bili smo malo više od pola godine zajedno, ali sjećam se da sam pozajmila pare za obje sahrane, ja i moja Divna, i Ivanu i Zoranu.

Odjednom se shvatilo da nije bio nikakav opasan momak i da tu nije bilo nikakvih para, čak ni za sahranu. Kupila sam dvije grobnice, jednu pored druge, jer su zajedno izgubili život. Moja majka je pozajmila pare na kamatu za to i ja sam to vraćala dvije godine - priznala je Karleuša.

Sanja bivšeg momka

Kaže, zna da sanja pokojnog Zorana.

- San izgleda tako što sjedim sa Duškom i djecom i vidim Zorana za drugim stolom. Živ je i gleda me, teško mu je što me vidi sretnu, pravi se da me ne prepoznaje. Dakle, sjedim sa mužem i djecom, a pored nas je čovjek kojeg su ubili usred naše najveće ljubavi - ispričala je.