Dijaz: Trebalo bi postati normalno da bračni parovi spavaju u odvojenim sobama

Kameron Dijaz (Cameron Diaz) se u nedavnoj epizodi podcasta manekenke Moli Sims (Molly) osvrnula na navike u braku i rekla kako bi bračni parovi trebali spavati u odvojenim sobama, piše Index.hr.

51-godišnja glumica smatra da bi to trebalo biti normalizirano, no priznaje da to nije ono što ona i njen suprug Bendži Maden (Benji Madden) prakticiraju.

- Meni bi doslovno bilo u redu da svako ima svoju kuću i onda još jednu porodičnu kuću u sredini. Ja ću otići i spavati u svojoj sobi, a ti idi u svoju. I dobro. U sredini imamo spavaću sobu u kojoj se možemo viđati - ispričala je Kameron.

- Sada to ne prakticiram jer je moj suprug divan. No, mislila sam tako prije nego što sam se udala - dodala je.

Podsjećamo, Kameron Dijaz udala se za pjevača grupe "Good Charlotte" 2015. godine u Los Anđelesu.