Džejson Momoa nakon razvoda: Nemam dom, živim na cesti

Nakon što je Liza Bonet (Lisa) predala papire za razvod od Džejsona Momoe (Jason) dvije godine nakon što je par objavio da su prekinuli, holivudski glumac je otkrio da nema dom. On je za "Entertainment Tonight" objasnio da radi na dokumentarcu "On the Roam" i da zbog toga često putuje.



- Trenutno čak nemam ni dom. Živim na cesti - rekla je zvijezda "Aquamana".

Inače, dokumentarni serijal na kojem radi,prati njegove susrete s poduzetnicima,muzičarima i sportistima dok putuje SAD-om. Premijera ovog njegovog projekta je 18. januara na platformi Max.