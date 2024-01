Influenserica u centru velikog skandala: Krah bajke s društvenih mreža

Torta je puštena u prodaju u novembru 2022., navodno za prikupljanje sredstava za liječenje djece s rakom kostiju u bolnici u Torinu, no strani mediji pišu kako je kompanija koja je proizvela kolače prije same prodaje donirala 50.000 eura, dok je Kjara uz pomoć humanitarne akcije zaradila milion eura.

View this post on Instagram

Izjava premijerke

- Donirat ću miliion eura bolnici za podršku brige za djecu. Ali to nije sve: radim to javno jer sam shvatila da sam pogriješila u komunikaciji. To je greška koju neću ponoviti u budućnosti. Potpuno ću odvojiti svaku dobrotvornu aktivnost, kojima se oduvijek bavim i čime ću se nastaviti baviti, od komercijalnih aktivnosti. Jer čak i ako je krajnji cilj dobar, ako nije bilo dovoljne kontrole nad komunikacijom, to može generirati nesporazume - rekla je influenserica.

Kjaru je indirektno prozvala i italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia).

- Pravi uzori nisu influenseri koji zgrću pune šake noseći odjeću ili pokazujući torbe, ili čak promovirajući jako skupe kolače kojima uvjeravaju ljude da će činiti dobra djela, a cijena služi samo za paprene honorare. Pravi uzori su oni koji izmišljaju, dizajniraju i proizvode tu talijansku izvrsnost - izjavila je premijerka, prenosi „Il Post“.

Da li je ovo krah bajke s društvenih mreža, gdje mlada i lijepa Kjara, kako će mnogi ustvrditi, na lak način zarađuje veliki novac ostaje da se vidi.

Firme otkazuju saradnju

Kjara je ostala i bez važne saradnje s „Coca Colom“ nakon slučaja „Balocco“ koji je izazvao ogroman skandal.

Kako je objavila „La Repubblica“, „Coca Colina“ reklama s Kjarom u glavnoj ulozi navodno se trebala početi emitirati krajem januara, neposredno prije otvaranja popularnog festivala u Sanremu, no to je sad stopirano, i to zbog velikog skandala.

I talijanski brend naočala „Safilo“ objavio je raskid licencnog ugovora s jednom od najpoznatijih svjetskih modnih influenserica za proizvodnju i distribuciju brendiranih sunčanih i dioptrijskih naočala. Objava je uslijedila nedugo nakon što je priopćeno kako su izrečene novčane kazne i to više od milion eura kompanijama povezanima s Kjarom.

Muž se bori s tumorom

Kjara je u braku s jednim od najpopularnijih repera u Italiji Fedezom.

On se već godinama bori s rijetkim neuroendokrinim tumorom gušterače zbog čega je i operiran 2022. godine.

Par ima dvoje djece.