Objavljena smrt zanosne glumice u erotskim filmovima: A onda se javila "iz mrtvih"

"Živa sam. Nisam umrla od raka grlića maternice. Nažalost, ne mogu to reći za stotine i hiljade žena koje su izgubile živote zbog raka grlića maternice.", obznanila je na svom Instagramu glumica.

View this post on Instagram

U svojoj drugoj objavi, valjda kada su joj svi oni koje je rastužila vijest o njezinoj smrti to i spočitnuli, Pandey je izjavila kako joj je žao zbog suza i onih koje je tako povrijedila. Objasnila je kako je njena namjera bila šokirati sve i potaknuti razgovor na temu o kojoj se ne govori dovoljno kako to već biva s teškim bolestima. Njen potez u stilu Twainovog slavnog junaka Toma Sawyera, kako je to nastojala objasniti, bio je zapravo pokušaj da se pokrene rasprava i proširi svijest o raku grlića maternice.

- Za razliku od nekih drugih vrsta raka, rak vrata maternice se u potpunosti može spriječiti. Ključ leži u vakcinama protiv HPV-a i testovima ranog otkrivanja tog karcinoma. Imamo sredstva da osiguramo da nitko ne izgubi život zbog ove bolesti. - istaknula je glumica.

Kada je tim Poonam Pandey objavio saopštenje u petak kako je glumica umrla od raka vrata maternice, objava je šokirala sve u industriji zabave. Reakcije su varirale od nevjerice do skepticizma jer su mnogi vidjeli manekenku na jednom događanju u Goi prije tri dana. Dan poslije, kada se doznala prava istina, piše Ndtv.com, uslijedila je lavina na društvenim mrežama. Dok su jedini pohvalili njen čin, smatrajući kako je šok-terapija poput ove iznimno učinkovita kada su takve stvari u pitanju, drugi su je žestoko kritizirali jer je "lažirala svoju smrt" kako bi prodignula svijest o bolesti.