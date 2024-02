Milan Popović o razlozima oduzimanja starateljstva Severini: Ima toga mnogo tu što se dešava, što već uveliko ide na štetu djeteta

- To što se neko drogira to samo po sebi nije dovoljan razlog da se tom roditelju oduzme dijete. Međutim, u Severininom slučaju imate prijavu Centra za socijalni rad za zanemarivanje djeteta, imate nekoliko krivičnih prijava kako od službenih o organa, kako od Tužilaštva za nametljivo ponašanje, prijetnje, nasilje u porodici. Znači, nešto tu ne štima, nešto je tu okidač za takva ponašanja.

To nije jedanput je ostavila dijete bez nadzora, pa kao hajde progledat ćemo joj kroz prste. Znači ima toga mnogo tu što se dešava, što već uveliko ide na štetu djeteta. Da li je to konzumiranje tih nekih supstanci, ne znam, alkohola, droge, ne znam čega. To bi trebalo sad vještačenje da utvrdi.

Ja sam to tražio, naravno, ali opet činjenica je da nešto tu postoji i ta ponašanja. Kada pričam o tom graničnom poremećaju ličnosti, sva ova ponašanja koja sam ja doživio sa Severinom u tom svom kratkom provođenju vremena s njom, a što se poklapa i s ovom pričom o čemu mi je Igor pričao, recimo, pokazuje na to da tu postoji neki granični poremećaj, to jest poremećaj ličnosti.