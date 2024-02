Kćerka Saše Popovića pokrenula unosan biznis: Evo čime se bavi

Nasljednica Saše Popovića, Aleksandra, napustila je dva fakulteta i odlučila se da završi kurs za manikir i bavi se tim biznisom, međutim, sada je pokrenula još jedan, piše Telegraf.rs.

Aleksandra je nedavno na poklon od Saše i Suzane dobila luksuzni stan na Bežanijskoj kosi, lokal i auto, a sada započela i privatni biznis.



Poklonjen stan

Iako je milionerka, zahvaljujući roditeljima, Aleksandra je jedna od najskromnijih među djecom poznatih, a o tome dovoljno govori i činjenica da je sama odlučila da pokrene posao.

Ona je navodno počela samostalni život, a pored manikira koji je radila kod kuće, o čemu je pričao i sam Popović, sada se na Instagramu pohvalila svojim proizvodima.

Kako je umjetnička duša, Popovićeva nasljednica počela je da pravi nakit, i to da ručno izrađuje sama. Ona je snimila svoj kreativni proces i pokazala i pojedine prozivode koje je napravila.

Inače, nekadašnji vlasnik "Grand produkcije" poklonio joj je stan u kompleksu na Bežanijskoj kosi, koji je sagradio, ali i lokal kako bi počela privatni biznis.

- Suzana je u kući sa mnom. Kćerki i sinu kupili smo stanove, lokale i garažna mesta i obezbijedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Pošto sam penzioner, da me neko obilazi pod stare dane, a i mi da budemo blizu njih, dat će Bog i unuci da dođu. Opremili smo im stanove, to im je najlepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja - rekao je nedavno Popović.

Dobila automobil

Osim stana i lokala, Popović je svojoj mezimici pazario i auto.

- Ona je to završila i radi prijateljicama naše kuće, i to gratis. Kupili smo joj stan i lokal u bloku gdje gradim, tu ćemo joj otvoriti salon, a snaha, Danijelova žena, radit će šminku i, eto, neka tako zarađuju. Kćerka 8. marta puni 24 godine. Tjeram je da položi vozački ispit, evo tata će da ti kupi auto, ali ona nije bila zainteresovana, ali, evo, sad sam je konačno natjerao da položi i kupio sam joj Smarta - rekao je Popović svojevremeno za Kurir.