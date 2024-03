Branislav Lečić nakon što je tužio Anđelu Jovanović: Nema pravo da uskraćuje pravo na rad

Glumac Branislav Lečić oglasio se nakon vijesti da je tužio mlađu koleginicu Anđelu Jovanović i otkrio razlog zbog kojeg je to uradio.

Naime, Anđela je odbila da snimi zajedničku scenu u seriji Radio Mileva u kojoj tumači glavnu ulogu, a kako su naveli mediji čak je željela i da napusti projekat.

Advokati Branislava Lečića su momentalno podnijeli tužbu protiv nje zbog povrede časti i ugleda, ali i zbog uskraćivanja prava na rad.

Lečić se nakon Anđele, sada oglasio za medije i otkrio zbog čega je tužio mlađu kolegicu.

- Tužili su je moji advokati zato što je to pitanje uskraćivanja prava na rad, to apsolutno nema niko pravo da radi i to je zakonski prekršaj. Detalje oko tužbe ne znam, to advokati radi, ali ona je učinila nešto što je van zakona. Ona nema pravo da nekom uskraćuje pravo na rad. Dan pred snimanje mi je javljeno da se neće snimati serija, a to se sve desilo njenom reakcijom. Advokati mi kažu da to nije dozvoljeno i da su zbog toga reagovali i da će ubuduće reagovati na svaku vrstu takvog ponašanja - rekao je Lečić za Informer.