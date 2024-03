Nakon Goslingovog sjajnog nastupa oglasila se i Eva Mendez pa ga potjerala kući

View this post on Instagram

Pjesma ''I'm Just Ken'', uz hitove ''What Was I Made For'' te ''Dance The Night'', obilježila je ljeto i euforiju oko filma ''Barbie'', a jučer ju je Rajan Gosling još jedanput zapjevao i zaludio publiku koja ga je nagradila ogromnim pljeskom te tako podržala ružičasti ''Kenergy''. Uz publiku, u izvedbi je uživala Eva Mendez!