Ona mu je najveća podrška: Leni Kravic dobio svoju zvijezdu, kći Zoi oduševila emotivnim govorom

Američki pjevač Leni Kravic (Lenny Kravitz) dobio je svoju zvijezdu na Stazi slavnih u Holivudu. Pedesetdevetogodišnji muzičar poznat po singlovima "Fly Away", "It Ain‘t Over ‘Til It‘s Over" i "American Woman" na svečanu je ceremoniju stigao u društvu porodice i prijatelja, a između ostaloga i slavne kćerke, 35-godišnje glumice i redateljice Zoi Kravic (Zoë Kravitz), koja je tom prilikom održala emotivan govor.