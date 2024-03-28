Dragana Mirković (56) objelodanila je da se od supruga Tonija Bijelića (51) razvodi, i to nakon 24 godine braka u kojem su dobili kćerku i sina. Njih dvoje već tri godine ne žive pod istim krovom.



A nakon objave o razvodu mediji u Srbiji tvrde da je Toni Bijelić kupio vilu u Opatiji, gdje živi s 15 godina mlađom ženom.

Njegovi advokati su u saopćenju to demantirali.

Teško razdoblje

- Ovo mi je izuzetno teško razdoblje, kao i devedesete. Teško jeste, ali, kad mi je najteže, tada sam i najjača - rekla je Dragana za „24 sata“.

O detaljima razvoda još nije spremna govoriti, ali je dala naslutiti da nije imala drugog izbora te da mirenje nije opcija.

U nekim medijima već se priča o razvodu teškom 100 miliona eura te se mnogi pitaju šta će biti s njihovim dvorcem nadomak Beča.

Ova bombastična vijest je odjeknula, a još se nije slegla prašina koju je digao razvod Meline (43) i Harisa Džinovića (72). Kako bruje mediji u Srbiji, Melina je već izvjestan period u vezi s biznismenom, a sarajevski pjevač je izjavio kako prevareni muž sve posljednji sazna.

Bračni par Džinović živio je s kćerkom i sinom u vili na beogradskom Senjaku, koja je vrijedna dva miliona eura.

I prošle godine javnost je ostala šokirana kada je najpopularnija hrvatska influenserica Ella Dvornik otkrila kako je ljubavi s 14 godina starijim Britancem Čarlsom Pirsom (Charles Pearce) došao kraj.

Imaju sve

U njihovoj vezi, koja se putem društvenih mreža odvijala pred očima javnosti, rođene su dvije kćerke i sve je djelovalo tako idilično.

Ljubavna priča Gorana Ivaniševića (52) i Tatjane Dragović (46) završila se još 2013., no epilog je dobila pod lupom javnosti deset godina kasnije.

Dramatična pravna borba između nekadašnjeg teniskog šampiona Gorana Ivaniševića i Tatjane Dragović o podjeli imovine otkriva da su mirni odnosi bivšeg para nakon razvoda bili samo privid.

Mnogi se pitaju zašto se raspadaju brakovi poznatih kad, eto, imaju sve - novac, vile, slavu... Očito takvima nije jasno da milioni nisu garant sreće i ljubavi. Isto tako se raspadaju i brakovi „običnih“ smrtnika, samo njihove priče nisu baš zanimljive javnosti.



