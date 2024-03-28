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POHVALIO SE FIGUROM

Dejvid Bekam objavio snimak vježbanja, ljudi pišu: "Ne želim da moja žena ovo vidi"

Fanovima su za oko zapeli njegovi trbušnjaci, kao i brojne tetovaže na tijelu

Odlično izgleda i u petoj deceniji. Instagram

M. Z.

28.3.2024

Dejvid Bekam (David Beckham) pohvalio se na Instagramu snimkom na kojem vježba bez majice i tako oduševio fanove. 48-godišnji bivši nogometaš pokazao je dio svog napornog treninga, a fanovima su za oko zapeli njegovi trbušnjaci, kao i brojne tetovaže na tijelu.

"Ti si poput vina, s godinama sve bolji", "Uvijek si snažan", "Ovo mi je uljepšalo dan" i "Ne želim da moja žena ovo vidi", samo su neki od komentara fanova.

Podsjetimo, njegova supruga Viktorija (Victoria) nedavno je pokazala poklon koji je dobila od njega, a koji ju je potpuno oduševio, piše Index.

# DAVID BECKHAM
# VJEŽBANJE
# TERETANA
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