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Lepa Brena komentirala razvod Dragane Mirković i Tonija Bijelića: "Voljela bih reći jednu stvar"

Vijest je šokirala javnost jer su pjevačica i biznismen važili za jedan od najskladnijih parova estradne scene

Bolan trenutak za sve. Instagram

E. Ag.

28.3.2024

Dragana Mirković saopćila je da se razvodi od Tonija Bijelića nakon 24 godine braka, a ova vijest šokirala je javnost jer su pjevačica i biznismen važili za jedan od najskladnijih parova estradne scene.

Pjevačica Lepa Brena, koja se decenijama druži s Draganom, sada je progovorila o njihovoj odluci da stave tačku na brak.

- Zaista ne bih voljela da komentarišem tu priču. To je bio šok za sve nas… Dragana Mirković je moja prijateljica. Nas dvije smo počele da radimo s istim čovjekom, koji je pravio velike zvijezde i pravio jedan ozbiljan pjevački tim. Hoću da kažem da je to jedan bolan trenutak za sve nas, za mene pogotovo… Mogu da zamislim kako se ona osjeća - započela je Brena i dodala:

- Voljela bih da kažem jednu stvar… Da, kao njena prijateljica, žena, majka i supruga, potpuno razumijem u kakvoj se ona emotivnoj situaciji nalazi. Samo želim da je ispoštuju i da joj ne stavljaju so na ranu, jer je ona jedna od dobrih ljudi, veoma časna osoba, neko ko je svoju karijeru gradio veoma ozbiljno i profesionalno. Voljela bih da joj kao čovjek i žena pružim apsolutnu podršku i da zna da sam uz nju svugdje i da sam u svakom trenu na njenoj strani - zaključila je Lepa Brena za emisiju „Prvi red“, piše Nova.rs.

# TONI BIJELIĆ
# DRAGANA MIRKOVIĆ
# LEPA BRENA
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