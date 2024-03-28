Lepa Brena komentirala razvod Dragane Mirković i Tonija Bijelića: "Voljela bih reći jednu stvar"

Dragana Mirković saopćila je da se razvodi od Tonija Bijelića nakon 24 godine braka, a ova vijest šokirala je javnost jer su pjevačica i biznismen važili za jedan od najskladnijih parova estradne scene.

Pjevačica Lepa Brena, koja se decenijama druži s Draganom, sada je progovorila o njihovoj odluci da stave tačku na brak.

- Zaista ne bih voljela da komentarišem tu priču. To je bio šok za sve nas… Dragana Mirković je moja prijateljica. Nas dvije smo počele da radimo s istim čovjekom, koji je pravio velike zvijezde i pravio jedan ozbiljan pjevački tim. Hoću da kažem da je to jedan bolan trenutak za sve nas, za mene pogotovo… Mogu da zamislim kako se ona osjeća - započela je Brena i dodala: