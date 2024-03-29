Vesna Zmijanac komentirala Draganin i Džinovićev razvod: Uvijek mi je žao kada se rastura kuća, to boli, to je zlo

Posljednjih dana na estradi su veoma aktuelne teme oko razvoda najskladnijih parova, a tu temu komenatrisala je i pjevačica Vesna Zmijanac, piše Telegraf.rs.

Naime, Vesna je prokomentarisala Draganin razvod i istakla da joj je jako žao.

- Mnogo mi je žao. Uvijek mi je žao kada se rastura kuća, brak, ne znam koliko je to teško, kad je dotle moralo da dođe. Neće biti lako ni jednom, ni drugom, znam po sebi, to boli, to je zlo - rekla je Vesna, pa otkrila da li se čula sa pjevačicom:

- Sa Draganom se nisam čula, neću da joj stajem na muku.

Komentarisala je i Džinovićev razvod.

- I ovo sa Harisovim razvodom, ne znam šta je ovo, šta su poludjeli svi - čudila se Vesna za Blic.