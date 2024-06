Lana Jurčević objavila video s bebom, pokazala zanosnu liniju

Dok se dojmovi jučerašnje teške utakmice protiv Španjolske polako sliježu, fotografije hrvatskih navijača u kockicama obilaze svijet. No ipak nisu svi navijali na ulicama ili u kafićima, neki su, poput naše pjevačice, poduzetnice i novopečene mlade mame Lane Jurčević, Vatrene bodrili iz udobnosti svoga doma.

Nakon što je Lana objavila video fanovi su se oduševili, a brojni su pohrlili u komentare ne bi li pohvalili ovu novu mamu i njezinu malu kćerkicu.

- Ti si meni tako predivna žena, činiš se kao divna mama i predivno te vidjeti ovako sretnu - napisala je jedna korisnica Instagrama.

- Prezgodna si, a rezultat će biti dobar nadam se - nadodala je druga.

Brojne su korisnice u komentarima odgovorile na Lanino pitanje postavljeno uz objavu te otkrile što one rade i kako prate utakmicu.

- Evo u zen pozi ugasila utakmicu nema živciranja ofarbala si kosu chillam, mir, tišina, djeca na trgu gledaju tekmu ... neprocjenjivo i ne živciram se - glasio je jedan komentar.

- Gledam tekmu i razmišljam da se idem mackati s glam tanom. Ako i budem šarena manje će boljeti od ovog lošeg rezultata - priznala je jedna korisnica.

- Nije me briga ne gledam ni ne zanima me nogomet nitko u kući od nas ne voli to stvarno i igraju za *ebene svoje novce mi od roga nemamo ništa - komentirala je druga.