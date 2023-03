Džejla Glavović - Očuz snimila izvrsne kampanje u Madridu

Najpoznatija figura bosanskohercegovačkog modelinga Džejla Glavović - Očuz, zatvorila je zimsku sezonu u velikom stilu.

U Madridu je snimila izvrsne kampanje za neke od vodećih svjetskih brendova, koji se mogu pronaći i u Bosni i Hercegovinu, zahvaljujući modnoj kompaniji Astra Borovo.

- Nedavno sam imao privilegiju da napravim fotošuting u Madridu, i oduševila me je zapanjujuća moda koju sam vidjela. Energija trenutka bila je zaista neprocjenjiva, a napravila je nevjerovatne fotografije. Od hrabrih printova do kompliciranih detalja, moda u Madridu je doista jedinstvena i oduzima dah. Osjećala sam se nevjerovatno inspirirano gradskom modnom scenom, i jedva čekam da neke od tih elemenata uključim u vlastiti rad. Bilo je to zaista nezaboravno iskustvo - poručila je Džejla ispod objave.