Influenserica prodala nevinost za 300 eura

View this post on Instagram

Ruska ljepotica, nekada profesorica književnosti, prvi poljubac imala je sa 19 godina, a kao tinejdžerki joj je bilo zabranjeno pričati o intimnim odnosima.

- Da to je istina. Imala sam 21 ili 22 godine. Moja prva ljubav i prvi dečko nisu željeli imati intimne odnose sa mnom. Postala sam frustrirana i umorna od svoje nevinosti. Odlučila sam da se nagodim i izađem iz toga. Našla sam čovjeka na internetu. Dogovorili smo se oko cijene od oko 200 ili 300 eura. Otišla sam u hotel i on je to jednostavno uradio, to je sve - rekla je ona.