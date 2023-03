Katarina Grujić priznala: Moj prvi honorar je bio 300 KM

Pjevačica Katarina Grujić danas je afirmisana estradna umjetnica, a kako je priznala nije joj od samog početka bilo lako.

- Jedini me je tata podržao da probam da pjevam. Kada sam ušla u sve to nisam znala koliko će biti teško. Kroz svih deset godina na nastupima šta sve ne prolaziš i kakvi ti ljudi ne dolaze. Nije to ni malo lagan put i korak. Ja sam počela sa 18 godina da pjevam - prisjeća se Katarina Grujić.