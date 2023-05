Milica Todorović otkrila da je prvi honorar zaradila sa 13 godina

View this post on Instagram

Popularna pjevačica koja je veliku popularnost stekla učešćem u muzičkom takmičenju u kom je i odnijela pobjedu sa 16 godina, priznanje da bi sada radije birala prvo obrazovanje, pa tek onda karijeru.

- To je valjda sudbina. Sad kad bih mogla da biram, prvo bih završila školu, pa bih onda počela da radim. Jako mi je bilo teško da radim i da uporedo idem u školu. To je bio pakao. Ujutru bih rano dolazila sa svirki i tako umorna sam išla u školu. I sve to na relaciji Beograd-Kruševac. Jedino bih to promijenila - rekla je pjevačica za "Kurir".