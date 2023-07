Džidža otkrila značenje svog umjetničkog imena

Aleksandra Stojković Džidža jedna je od pjevačica koje se ne opterećuju da svoju karijeru uzdignu u nebesa za jedan dan, već sve pušta da ide svojim tokom.

Ni za jednu stvar koju je do sada uradila, što se tiče njenog muzičkog puta, se ne kaje jer je svaki projekat prošao u skladu sa njenim očekivanjima.

– Sve što sam radila našlo je put do publike, svaka numera iako nema 40, 50 miliona pregleda je prošla dobro. Evo „Srećno pijana“ ima 5 miliona i nema osobe koja ne zna tu pjesmu, nema kluba gdje se ne pušta – rekla je pjevačica.

Džidža je svojevremeno objasnila i značenje svog nadimka.

– Tata mi je dao taj nadimak. Džidža je igračka na turskom i to mi je nadimak od rođenja. Ljudi misle da mi je to umjetničko, scensko ime, ali nije to je od rođenja i tako je ostalo– tvrdi kćerka popularnog kompozitora.