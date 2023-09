Ivana Knol napadnuta u Grčkoj

Ivana Knol, najpoznatija hrvatska navijačica, doživjela je neprijatnost na ljetovanju u Grčkoj kada ju je jedna žena napala u lokalu.

Povod za to je, kako ona kaže, to što je partner dotične odmjeravao lijepu Hrvaticu.

O svemu tome ona je obavijestila svoje pratioce na Instagramu.

- Napadnuta sam od strane nepoznate žene četrdesetih godina dok sam pila piće s prijateljima, misleći da mi ne treba obezbjeđenje u ovoj lijepoj, bezbjednoj zemlji. Razlog zašto me je napala je zato što je njen partner gledao u mene kada sam ulazila u bar. Ona me je sama čekala 3 sata u kafiću dok ne završim i napala me. Ja je nisam čak ni primijetila u baru. Srećom, moja dva prijatelja su je uhvatila i držala dalje od mene. Bila je toliko luda da je govorila da će da me "ubije". Dobra stvar je da je policija došla poslije sat vremena i priveli su je. Ne pišem ovo da bih vam ispričala priču, već da vas pitam, žene, šta je s vama?" - počela je ona i dodala: