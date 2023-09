Sanja Kužet za „Dnevni Avaz“: „Zvezde Granda“ napustit ću prije penzije

Najpopularniji regionalni talent šou program „Zvezde Granda“ iz godine u godinu pomjera granice spektakla, neizvjesnosti i gledanosti. Broj kvalitetnih imena kojima je ovaj TV format bio odskočna daska u karijeri zaista je impresivan. Nova sezona počinje u subotu 23. septembra, a iz produkcije su najavljeni brojni noviteti, o čemu zaštitno lice pomenutog formata, Sanja Kužet rado govori za „Dnevni Avaz“. Punu deceniju Sanja se uporedo razvijala sa „Zvezdama Granda,“ svjedočila je kako brojni talenti postaju istinske zvijezde, te je dala svoj sud o programu nekad i sad, svojoj ulozi u njemu, svojim iskustvima, planovima i ambicijama. Uvijek susretljiva i pozitivna, popularna voditeljica govorila je o „Zvezdama Granda“ koje su za nju neiscrpan izvor tema za razgovor. Više od voditeljice Šta za vas znače „Zvezde granda“? -„Zvezde Granda“ su za mene najznačajniji napredak u karijeri. To je period mog života, posljednjih 10 godina, koje sam ja uspjela da iskoristim za poslovni napredak, da se oblikujem i formiram kao voditelj. Ono što je najvajžnije je činjenica da me je publika širom regiona prihvatila i zavoljela, kao i kolege. Oni su ti koji su mi u pomenutom šou programu dodijelili ulogu koja je mnogo više od puke uloge voditelja. Podjednako se raduju i samom šouu, ali i tome što će mene vidjeti na malim ekranima, što meni kao voditelju mnogo znači. Posebno mi je važno što sam u tom periodu mog života koji je obilježen „Zvezdama Granda“ uspjela da ne zapostavim svoj privatni život i da nekako sve kockice privatnog života složim. Nisam zapostavila ni djecu, ni supruga. Željela sam da budem podjednako uspješna na oba polja, tako da se sve to razvijalo paralelno i drago mi je što je to ispalo mnogo bolje nego što sam mogla i da zamislim.

Šta možemo očekivati od nove sezone? -U novoj sezoni imamo znatno manje kandidata, tako da će se publika vremenom vezati za kandidate, jer će imati priliku da ih češće gledaju. Ne bih ulazila u detalje i u pravila, to će se sve vidjeti prvim emitovanjem. Mislim da smo dobili na dinamici, mislim da smo vratili akcenat na kandidate. Žiri će biti malo vremenski ograničen za komentare. Imat će 30 sekundi, za koje smatram da je više nego dovoljno vremena da iznesu svoje mišljenje o kandidatu. To su neke ključne stvari koje su promijenjene. Imamo i stare i nove kandidate, dolazit će do duela, svi oni se bore za mentore. Mislim da smo tom dinamikom postigli ono što smo željeli, a to je još interesantnije nadmetanje. Posao mi nije obaveza Osjetite li neko zasićenje nakon toliko godina na ovom projektu? Poželite li da radite na nekim drugim angažmanima? -Ja zaista uživam u svom poslu i to sam više puta rekla da je to jedna blagodet, da možete otići na posao, a da ga ne doživljavate kao neku obavezu ili stres. Naprotiv, mene „Zvezde Granda“ opuštaju i rasterećuju, koliko god to fizički bilo naporno za iznijeti. Ja sam se davno navikla na to i meni je stvarno lijepo svaki put kad treba da idem na posao. Naravno, uvijek smo željni nekog novog izazova, tako sam i ja prije nešto više od godinu sa suprugom osnovala kompaniju za hladno cijeđene detoks sokove i to je još jedna stvar koja je mene upotpunila profesionalno. Podižemo brend od nule i to je nešto čemu sam posebno posvećena uz „Zvezde Granda“. Trudim se da jedno zbog drugog ne trpi, samo sam prosto više angažovana. Tako da kad vam dan počne rano u kancelariji, a završi kasno u studiju, vi ste sretni što imate priliku da radite i učite nove stvari, a najljepše je kada vidite rezultate, što mi vidimo.

Mnogi Vas smatraju za najljepše lice sa malih ekrana. Šta za Vas znače takvi komplimenti? -Konačno sam naučila da primim komplimente, da ne pocrvenim i ne spustim glavu ili prebacim temu na neko drugo polje. U svakom slučaju, komplimenti su lijepi, to je nešto što češće treba jedni drugima da dijelimo. Ko je po Vama najbolji pjevač ili pjevačica koji se pojavio u "Zvezdama granda"? -Uvijek ističem da je Mirza Selimović moj favorit, naravno i Džejla Ramović, koja nas je prvom svojom pojavom sve bacila u nesvijest. Djevojka je zaista na sjajnom putu da jednog dana postane istinska velika zvijezda. Prirodno okruženje Kako se osjećate kada krenu žustre prepirke, svađe, ali i vrijeđanje među članovima žirija? -Predugo sam ja u „Zvezdama Granda“ da bih imala neki poseban osjećaj kada krenu te žustre prepirke. To pitanje je možda bilo bolje postaviti na početku mog angažmana, kada jesam bila u čudu. Naravno, to sam vremenom prihvatila, tako da više nemam neke posebne reakcije na to. To je uz muziku postalo moje prirodno okruženje na poslu. Sve je to u službi šoua, naravno granice moraju postojati, a mislim da mi te granice ne prelazimo.