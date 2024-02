"Ni Mikelanđelo je ne bi napravio ovakvom": Italijani u transu zbog Dilete Leote

View this post on Instagram

"Dojava nije bila lažna, na Sanremo je stigla prava bomba: Dilleta Leotta", napisao je neko. "Evo zašto je bilo upozorenje o bombi u Sanremu", "Goriš", "Predivna si", nizali su se komentari ispod njezine objave na Instagramu gdje je objavila nekoliko fotki outfita.

Italijanska radijska i TV voditeljica posljednjih je godina postala jedno od najprepoznatljivijih lica evropske nogometne scene. Na televiziji je debitirala 2011. na Sky Italiji, a nakon toga je otišla na Sky Sport, gdje je od 2015. do 2018. vodila Sky Serie B i hit show Goal Deejay.

Nedavno se zaručila

Od srpnja 2018. zaštitno je lice multimedijske platforme i streaming kanala DAZN na kojem vodi svoje programe Diletta Goal, Linea Diletta i Day Off. Također, od 2017. Diletta je jedan od glavnih glasova Radija 105, gdje zajedno s Danieleom Battagliom vodi emisiju 105 Take Away.

2018. Diletta je bila voditeljica na ceremoniji Gran Galà del Calcio, a nekoliko godina kasnije dobila je čast voditi prestižni glazbeni festival San Remo. 2021. okušala se i u glumi glumeći u božićnom filmu Alessandra Sianija Chi ha incastrato Babbo Natale?.

Njene emisije prati ogroman broj ljudi. Samo na Instagramu ima više od devet milijuna pratitelja. Nedavno je objavila da se zaručila s partnerom Lorisom Kariusom s kojim je u kolovozu prošle godine dobila kćer.