Džejlu Ramović opet pitali o Mariji Šerifović: Za mene je to ispričana priča

Otkada je pobijedila na regionalnom muzičkom šou "Zvezde Granda" Džejlu Ramović iz Goražda povezuju sa Marijom Šerifović. Iako je Džejla milion puta negirala emotivnu vezu sa Marijom, mediji nikada nisu prestali.

Tako je bilo i posljednji put, odnosno prilikom Džejlinog žiriranja u emisiji za veterane pjevače "Nikad nije kasno".

- Čim sam ovdje sve me podsjeća na „Zvezde Granda“. Emisiju "Nikad nije kasno" redovno pratim i jako volim sve te ljude, jedva čekam da sjednem u tu stolicu. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje i što ću imati priliku da uživo slušam naše takmičare - objasnila je Ramović.

Njena publika nedavno je dočekala i novu baladu "Sparta". Kako je već godinama u istom muzičkom pravcu, Džejla otkriva da li svojoj publici uskoro sprema neka nova iznenađenja.

- Balade najviše volim. Zauvijek bih snimala balade, ali vjerovatno ćemo nešto malo i da prošaramo. Snimam ono što mi se sviđa u određenom trenutku, a u "Spartu" sam se zaljubila na prvo slušanje. Rijetko mi se to dešava. Spartu je radio Nemanja Antonić, a spot smo snimali na Islandu. Bio je to jako mali tim ljudi, ali kvalitetan – rekla je Džejla.

Na red je došla i tema Marije Šerifović.

- To je meni postalo sasvim normalno, ništa strano. To je za mene ispričana priča. Ja bih voljela da ja napokon postanem i da se više piše o onome što ja jako dobro radim a to je pjevanje - kazala je Džejla Ramović