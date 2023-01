Maja osula paljbu po mladim kolegama: Ne kvarite mi pjesme

Pjevačica Maja Marijana prokomentarisala je sve veći trend obrađivanja starih hitova, što često rade njene mlađe kolege i kolegice, pa naglasila da ona zabranjuje da njene pjesme pjevaju na "moderan" način.

- Mi smo svi uložili veliki trud i rad oko tih pjesama. Znate i sami kako sve to ide, sada je lahko jer vlada era interneta i informacija.

Tada nije bilo toga i morao si da se potrudiš da nešto promovišeš. Baš skoro su me neki pitali da li mogu da presnime jednu moju pjesmu, ja sam im rekla da ne mogu. Kada su me pitali zbog čega, rekla sam im da ni ja to ne radim i da ne želim da mi kvare moje djelo.

Ne razumijem kako oni to tako rade, i ne podržavam to. To je nepoštovanje kolega i bukvalno su se popljuvali po našem radu - izjavila je pjevačica.