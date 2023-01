Teodora Džehverović o ljubavi brata i 15 godina mlađe Adriane

Teodora Džehverović progovorila je o ljubavi svog brata Save sa 15 godina mlađom Adrianom Kadar, a zatim se osvrnula i na nastavak dopisivanja sa fudbalerom Nejmarom (Neymar).

Pjevačica se pojavila se na MAC dodjeli nagrada u izazovnom bijelom kaputu, a zatim je "pokidala" na sceni u kožnom brusu. Ona je nedavno okončala vezu sa košarkašem Ninom Čelebićem, a sada je poručila da ove godine želi da bude zaljubljena.

Zaljubljena u život

- Ostvarila sam sve što sam maštala. Sve što još dođe za mene je samo plus. Radim na tome da u ovoj godini budem zaljubljena u život. To nisam bila do sada, bilo je mnogo razloga. Ove godine ću postati tetka, ne znam da li ima veće sreće od toga - rekla je Teodora koja je zagonetno odgovorila na pitanje o brazilskom fudbaleru Nejmaru, koji joj je poslao poruku.

- Neću da otkrijem da li mi je Nejmar još nešto pisao na Instagramu. Dovoljno sam otkrila samo da zagolicam maštu. To što se javio nije mala stvar - rekla je pjevačica i podijelila sa svima ogromnu sreću zbog trudnoće snahe Adriane Kadar.