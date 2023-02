Alka Vuica otkrila od koje pjesme je najviše zaradila: Kupila mi je auto, kuću, sve

Alka Vuica napisala je velik hit Mladena Grdovića "Tu je moj dom", Toniju je napisala "Ja sam zaljubljen", a Neni Belanu "Dotakni me usnama". Pisala je i za Josipu Lisac, Tajči, Bebeka i druge pjevače. Kako su nastajali svi ti hitovi, otkrila je za Novu TV.

- "Laži me" je pjesma koja je meni samo došla srećom, nisam bila lijena ustati iz kreveta i zapisati je, bilo je negdje dva u noći. Mislim da ću uokviriti papir na kojem je zapisana. E sad, nek ostane moja tajna na koga sam mislila kad sam ju pisala. Na jednog frajera s kojim sam bila u Ljubljani, puno je lagao, ali moja velika ljubav - priznala je Alka koja se krije iza brojnih domaćih hitova.

Pjesma koja joj je "kupila život"

- "Laži me" je pjesma koja je meni kupila život, kupila mi je život pjevačice, bila je veliki hit, krenule su gaže. "Laži me" mi je kupila auto, kuću, sve, ta je pjesma bila prekretnica - otkrila je Alka.

A od koje je pjesme najviše zaradila?

- Ovdje vam pjevači neće ni plaćati, u Srbiji je običaj da plate tekstove. Niko ne plaća, evo neki dan je Toni Cetinski objavio ne, ja ne plaćam tekstove. Mislim se pa je l’ tebi plaćaju kad ti pjevaš? Pjesme se nisu naplaćivale, uvijek smo živjeli od tantijema. Kad radiš za Hrvate nisu baš darežljivi, neće ti platiti ni kavu - otkrila je Alka.

- Neki se ljudi slabo i vrte, više se isplati danas pisati za Jacquesa ili za Vannu nego recimo, nemam pojma, čak i za Severinu ako govorimo tantijemima. Jer se neke pjesme ne vrte na radio stanicama, za Massima se recimo isplatilo pisati, znam da mi je Ivan Dečak rekao da je zaradio užasno puno od "Mali krug velikih ljudi". Nemam takva iskustva i takve izvođače ili me potkradaju, nemam pojma ja se znam šokirati kad vidim da sam zaradila 300 kuna od "Danas sam luda" u godinu dana - priznala je.

Otkrila je i oko kojeg se stiha predomišljala.

- Ja sam napisala pjesmu "Gdje Dunav ljubi nebo" i Josipa je htjela da promijenimo Dunav u more, što ja nisam htjela. I dva mjeseca smo vodili razgovore oko toga jer meni to nije bilo pitanje, gdje more ljubi nebo, pa zna se, ali gdje Dunav ljubi to je sad pitanje. Svakom je to neko drugo mjesto. Nekome je to Vukovar, nekome je to Beograd, e to je jedan stih, nisam ga dala - otkrila je Alka.

Pisala za Josipu Lisac

Za Josipu je napisala i pjesmu "Danas sam luda".

- Danas sam luda sam napisala za sebe zapravo i sjedili smo kod Josipe, ona je kuhala ručak i ja sam počela to pjevušiti Karlu na tu njegovu melodiju – "Danas sam luda". On kaže šta je to, kaj je to? Ajde brzo kući po tekst, plaćam taksi i ja sam otišla i mi smo po tom tekstu napravili "Danas sam luda" - prisjetila se Alka.

A za koju se pjesmu ljudi najviše iznenade kada čuju da ju je ona napisala?

- Kad saznaju da sam ja napisala "Tu je moj dom" za Grdovića i "Sve za ljubav što triba". Onda recimo kultnu Belanovu pjesmu "Dotakni me usnama", isto masa ljudi ne zna, onda Tonijevu "Ja sam zaljubljen" - nabrojala je Alka.

Mladen Grdović je za "Tu je moj dom" izjavio da je ona nastala u vrijeme kad je njegov otac bio bolestan.

- Grdović svašta priča pogotovo kad popije, ali sjećam se da mu je tata bio bolestan, donio mi je samo bocu vina i pola sira paškog. Žalio se da nema para, da mu je tata bolestan, da će me voditi na turneju u Australiju, ali me nije nikad odveo, vodio je Antoniju Šolu. Ja se nadam da je zahvalan, ali pravu zahvalnost mi je trebao ipak pokazati možda malo finansijski. Kupio je sebi Ferrarija, meni nije - izjavila je Alka.

Više pisala za muškarce nego za žene

Alka je sudeći prema svemu više pisala za muškarce nego za žene.

- Hmm, pa nisam o tome razmišljala, ali jesam. Valjda muškarci više vole moje pjesme nego žene - zaključila je.

"Hajde da ludujemo" isto je jedna pjesma oko čijeg se teksta predomišljala.

- Hajde da beremo jagode, hajde zaljubi se u mene i neke prolaze godine, ostani zauvijek tu, a onda sam ja promijenila u – Hajde da ludujemo ove noći, hajde zaljubi se u moje oči. Sigurna sam da ne bi bila tako veliki hit da je ostala Hajde da beremo jagode - smatra Alka.

Otkrila je i s kim joj je bilo najlakše, a s kim najteže sarađivati.

- Saradnja s Natali Dizdar, to mi je jako žao, ali šta god sam ja predložila njoj se nije svidjelo. Vjerovatno je htjela da joj ja napišem tekst - zaključila je Alka, piše Dnevnik.hr.