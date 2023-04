Saša Matić o bolnom trenutku: Život je mene i Dejana odveo na različite strane

O ljudima decenija prisutnim na sceni mislimo da znamo sve jer su javne ličnosti, ali veliki broj njih neke najosjetljivije stvari čuvaju za sebe i sakrivaju od javnosti. A, u slučajevima kada odlučne progovoriti, šokiraju mnoge.

"Ne valja"

Tako je i Saša Matić, mnogima omiljeni pjevač, gostujući u emisiji „Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović”, otkrio pravu istinu o odnosu s bratom Dejanom, a potom se osvrnuo na odnos s roditeljima, ali i na trenutak koji mu je zauvijek promijenio život.

- Kaže Zoran, tata, hajde da složimo sad taj džemper, majicu i ja to uradim, a on: „Ne valja“, ja onda sve ponovo - počeo je priču Saša Matić.

Njemu je razdvajanje od brata Dejana veoma teško palo, prenosi "Story".

- Dejan i ja smo u samom djetinjstvu jako slični bili i onda nas je poslije valjda život odveo na različite strane i to je bio jedini period života gdje sam ja da kažem bio malo više tužan, da ne kažem nesretan. Moj brat živi u Beču s familijom, karijera mu funkcioniše odavde, ali oni žive tamo – kazao je Matić.

Saša i Dejan Matić odrasli su u Drvaru, a za djetinjstvo ih vežu najljepše uspomene.

Šaljivdžija od malena

- Rođeni smo u Bihaću, odrasli smo u Drvaru. Mislim da smo imali najljepše djetinjstvo, uvijek smo bili okruženi društvom. Bili smo omiljeni u društvu. Roditelji su nas tako usmjeravali. Mi, ustvari, sve možemo, tako su nas roditelji usmjeravali. Ja smatram da smo imali najljepše djetinjstvo. Bio sam šaljivdžija od malena. Kada smo upisali muzičku gimnaziju, trojica drugara su se pobili ko će da sjedi s nama. Bili smo duhoviti - otkrio je pjevač jednom prilikom.

Dodao je da su roditelji željeli da budu pijanisti.

- Svirao sam klavir najbolje na svijetu. Kad navježbam, to je bila interpretacija za visoku ocjenu. Roditelji su nas učili da budemo samostalni. Bili su strožiji nego što je trebalo, ali to je bolje. Nije bilo šanse da se liježe uveče, a da sam ja razbacao stvari. Znalo se gdje se slaže šta, gdje šta ide. Imali smo kućni red koji smo poštovali. Tata je radio po terenu, pa je 1989. otišao u Švajcarsku, nije bio tu. A kad je tu, on nam sve poremeti. Ako smo navikli da spavamo u podne, kad on dođe ustaje se u 9. Kad dođe na odmor, naše prvo pitanje je bilo: „Kad odlaziš“ – govorio je svojevremeno pjevač.