Reper Ša se prvi put pojavio s novom suprugom: Osvojio sam je

Reper Nenad Aleksić Ša (Sha) nedavno je stao na ludi kamen s izabranicom Vanjom, a sada su se prvi put zajedno pojavili u emisiji kod Ognjena Amidžića. Oni su tom prilikom otkrili kako su se upoznali, ali i tako brzo stupili u brak, što je sve iznenadilo.

- Upoznali smo se prije dvije godine, sad smo ušli u ozbiljniju priču. Znaš koja je to priča, Las Vegas fazon. Otišli smo kod njenih prijatelja, ušikao sam se od rakije. Prije sam bio s djevojkama koje nisu u njenom fazonu, a kad sam nju upoznao, rekao da s njom hoću da provedem cijeli život i da sutra idemo u opštinu i stupimo brak. Mi se ujutru nismo na vrijeme probudili, ali dva-tri dana nakon toga obavijestili smo naše i otišli u opštinu. Njeni su bili u fazonu da nismo normalni, a moji nisu normalni, kao što ni ja nisam. Kad je nešto suđeno, to je to. Moram da kažem da sam sretan poslije ne znam koliko godina - govorio je reper.