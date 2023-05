Ova pjesma je Stavrosu donijela najveću zaradu: Bila je to čista slučajnost

- "Džuli" je bila čista slučajnost. Došao sam iz Njujorka u Zagreb, trebao sam snimiti ploču Mati Kovaču, no pokojni Mato Došen mi je rekao da ćemo prije snimiti jednu pjesmu.

To je bila "Džuli", rekao je da je to pjesma za Jugoviziju i za Danijela Popovića. Na brzinu smo je snimili, a onda me Došen pitao hoću li da mi plati u kešu ili da mi da udio.

Radio na postotak

Ja sam uvijek radio na postotak i dobio sam jedan posto od jedan posto. Nakon tri mjeseca došao sam u banku i tamo mi žena kaže da je došlo do neke greške. Naime, dobio sam 70.000 maraka. Najveće pare sam zaradio na "Džuli", bila je čudnovata - ispričao je Stavros svojevremeno za Happy FM.