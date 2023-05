Kako izgleda supruga Dragana Stojkovića Bosanaca

Jednom je, prije nekoliko godina, na Džidžinom Instagram profilu završila je zajednička porodična fotografija i jedna je od rijetkih na kojoj je Dunja.

- Drago mi je da supruga nikada nije željela da bude zvijezda preko druge zvijezde. Ona mi je najveća i iskrena podrška u smislu nečega što se zove ljubav prema porodici i djeci, a dođem i ja tu na red kao suprug. Prava stvar je kada se to osjeti. Pazi me i priprema mi omiljenu hranu. Jako volim punjene paprike, a ona to izvanredno kuha, kao i hurmašice, kadaif. Mnoge sam probao, ali kadaif moje Dunje se može mjeriti s onim iz Istanbula - rekao je Dragan Stojković svojevremeno.