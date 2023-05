"Let 3" otkazao nastup u evrovizijskom selu: Prlja čuva glas

Članovi riječke grupe "Let 3" danas su trebali nastupiti u evrovizijskom selu, no nastupa neće biti, potvrđeno je Indexu.

Nakon prehlade Zorana Prodanovića Prlje odlučili su da neće nastupati. Čuvaju se za subotu i finalni nastup na Eurosongu.

Prlja se razbolio nakon što je boravio u prostorima gdje imaju probe i nastupe jer su klimatizirani i pod ventilacijom.

- Kad čovjek boravi tamo po 10 -12 sati, onda je to malo problematično zato što to nekim ljudima djeluje na grlo. A kad pjevačima to djeluje na grlo, onda to nije dobro - rekao je Mrle.