Završeno drugo polufinalno veče Eurosonga: Albanija prva prošla u finale

21:07 Prva nastupa Danska s pjesmom Reiley - Breaking My Heart

21:06 Počelo je takmičenje.

21:04 Voditeljice Julija Sanina, Ališa Dikson i Hana Vadingam pozdravile su Evropu i publiku i najavile početak večerašnjeg spektakla.

21:00 Počelo je drugo polufinalno veče Eurosonga u Liverpulu.

Ovo je redoslijed nastupa:

1. Danska, Reiley - Breaking My Heart

2. Armenija, Brunette - Future Lover

3. Rumunija, Theodor Andrei - D.G.T. (Off and On)

4. Estonija, Alika - Bridges

5. Belgija, Gustaph - Because Of You

6. Kipar, Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

7. Island, Diljá - Power

8. Grčka, Victor Vernicos - What They Say

9. Poljska, Blanka - Solo

10. Slovenija, Joker Out - Carpe Diem

11. Gruzija, Iru - Echo

12. San Marino, Piqued Jacks - Like An Animal

13. Austrija, Teya i Salena - Who The Hell Is Edgar?

14. Albanija, Albina i Familja Kelmendi - Duje

15. Litvanija, Monika Linkytė - Stay

16. Australija, Voyager - Promise