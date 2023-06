Udaje se Nikol Šerzinger: Imala trnovit put kako u ljubavi tako i u životu

Na drugoj fotografiji par se smije, u trenutku kada su krenuli da se zagrle nakon što je Nikol rekla "da". Inače, izvor blizak paru nedavno je potvrdio za Page Six planove pjevačice i bivšeg ragbiste.

On je slavnu ljepoticu zaprosio tokom putovanja na Havaje, gdje Nikol ima kuću, a pjevačica se odmah pohvalila na Instagramu.

Zapravo, put pjevačice do slave bio je sve samo ne lak, a ništa nije bilo lakše ni na polju ljubavi. Kako je jednom prilikom otkrila, morala je da se služi ekstremnim metodama kako bi zaradila novac za obrazovanje, s obzirom na to da njeni roditelji to nisu bili u mogućnosti.

Nikol je za vrijeme studija radila razne poslove. Prodavala je šminku, pjevala opere u italijanskom restoranu i, najčudnije od svega, davala krv da bi došla do novca.

- Najsiromašnija sam bila kada sam studirala. Davala sam krv kako bih se dokopala novca - priznala je Nikol svojevremeno. Ona je tada otkrila i da su joj najčešći obrok bile palačinke s vodom jer su bile jeftine i zasitile su je lako.

- Svoju porodicu mnogo volim, ali nikada nisam imala nekoga ko bi mi kupio auto ili platio časove pjevanja ili plesa. Sve sam postigla sama, svojim radom - rekla je Nikol.

Iako danas na svom računu ima milione, ona i dalje pažljivo raspolaže novcem. Ne rasipa se, već se trudi da svoju imperiju uveća.