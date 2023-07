Sanja Vučić odbila Kebu za duet: "Nije mi leglo"

Sanja Vučić trenutno je jedna od popularnijih pjevačica, pa ne čudi što mnogi sa njom žele da snime duet.

Jedan od njih je i Dragan Kojić Keba, kog je pjevačica odbila.

- Keba me je zvao da uradimo duet, ali sam ga odbila. U ovom momentu mi nije leglo, ali ko zna, vidjet ćemo. Pričala sam i sa Milicom Todorović, zatim sa Marijom Šerifović, tom duetu se nadam možda sljedeće godine. Zasad će biti duet sa Teom Tairović i sa još jednom pjevačicom, ali neću otkriti ko je u pitanju - rekla je Sanja za Scandal.

Ona je prokomentarisala i novu postavu "Uraganki".

- Meni su one preslatke i sviđaju mi se pjesme koje izbacuju. Radila sam na njihovoj pjesmi koja je bila veliki hit. Učestvovala sam u tekstu, tako da sam na to veoma ponosna. Također na albumu koji su sada izbacile, potpisujem se na jednom tekstu. Vidjet ćemo kako će to biti - kazala je Vučić.