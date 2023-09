Svjetska potraga za izgubljenom gitarom Pola Makartnija

U toku je svjetska potraga za jednim od najčuvenijih instrumenata - originalnom "Hofner" bas gitarom Pola Makartnija (Paul McCartney).

Projekat Izgubljeni bas (The Lost Bas Project) traži informacije o "najvažnijoj gitari u historiji", kako je opisuju.

Makartni je instrument kupio za 30 funti (38 dolara) u njemačkom gradu Hamburgu 1961. godine, ali je poslije osam godina gitara nestala.

Korišćena je u stvaranju muzike Bitlsa tih godina, kao što su hitovi "Love Me Do" i "She Loves You".

Projekat pronalaženja gitare pokrenula je kompanija "Hofner", a njom rukovodi Nik Vas koji je udružio snage sa dva novinara u pokušaju da riješi „najveću misteriju u historiji rokenrola".

Tesno je sarađivao sa Makartnijem, a o nestaloj gitari je napisao i knjigu.

Vas je za BBC rekao da ga je poznati član grupe Bitls pitao za gitaru tokom nedavnog razgovora - i tako je potraga počela.

Nije jasno šta se desilo sa instrumentom, koji je najverovatnije sklonjen kada su Bitlsi završili snimanje albuma "Get Back" 1969. godine, rekao je Vas.