Miroslav Ilić o zabranama za pjevače: Ja u Hrvatskoj nisam cajka, meni ne brane da pjevam

Legendarni Miroslav Ilić na estradi je prisutan pet decenija. Osvojio je publiku od Triglava do Đevđelije i to traje do današnjih dana.

Iako je bilo pokušaja da mu se podmetnu „kukavičja jaja“, prije svih od Lepe Brene, Saše Popovića i sarajevskog menadžera Faruka Drine, za kojeg tvrdi da mu je ostao dužan honorar za solistički koncert u „Zetri“ prije desetak godina, Ilić nema nikakvih zabrana na Balkanu. Doduše, bilo je otkazivanja, pa je njegov novi sarajevski solistički koncert pomjeren za neka bolja vremena.

O zabranama nastupa estradnih zvijezda, prije svega u Hrvatskoj, Ilić kaže:

-Nije to generalno zabrana. Imaš nekih lokalnih samouprava koje nisu mnogo raspoložene prema tim cajkama. Ali samo da znate da nisu svi tamo cajke. Ja ne spadam u cajke. Oni tačno znaju šta zovu cajkama. I to je za mene regularno – objašnjava Slavuj iz Mrčajevaca.