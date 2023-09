Zlatan Fazlić objavio pjesmu "1425 dana" koja govori o opsadi Sarajeva

- Skice za ove pjesme nastale su prije trideset godina, a svoj finalni oblik dobile su nedavno. Valjda mi je trebalo sve to vrijeme da ono što smo prošli svarim, preradim i uobličim u muzičko djelo.

Sve vrijeme nakon opsade, svih ovih godina, nekako sam stalno imao osjećaj da sam dužan učiniti ovo, napraviti ove pjesme, za sve one koji su prošli opsadu Sarajeva, za sve koji su preživjeli i za one koji nisu. Moralo je to nekako izaći iz mene – kaže Fazla.

Rad u studiju

Fazla je autor muzike, teksta i aranžmana za pjesmu "1425 dana". Snimanje je obavljeno u studiju To profi, pjesmu je miksao Adnan Mušanović, a ženski vokal je Aida Mušanović-Arsić. Fotografije su djelo slavnog ratnog fotografa Danila Krstanovića, a video je kreirao Alan Savić.

Fazla nastavlja rad u studiju na novim pjesmama iz ovog ciklusa.